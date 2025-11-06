Language
    अयाेध्या में चिकित्सक ने आशा पर की अभद्र टिप्पणी, विराेध में अस्पताल गेट पर किया प्रदर्शन

    By Shab Deen Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    Ayodhya News: चिकित्सक से भाप दिलवाने (नेबुलाइजर) की बात करने पर दूसरे चिकित्सक से लिखवाने के लिए बोला गया और लिखवा कर लाने पर रेखा से फाइल पर लिखवा लिया कि जच्चा-बच्चा को कोई समस्या होने पर पूरी जिम्मेदारी आशा की होगी।

    आशाओं ने अस्पताल गेट पर जमकर नारेबाजी कर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की

    संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या : महिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने एक आशा से अभद्रता की। आशा गर्भवती को भर्ती कराने के बाद सर्जरी के लिए आपरेशन थिएटर लेकर पहुंची थी। इसी बीच चिकित्सक ने पहले बीमार होने का हवाला देकर वापस करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बड़ी वजह न होना तथा आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी की बात कर वहीं पर सर्जरी करने की आशा बात करने लगी।

    इससे नाराज चिकित्सक ने अभद्र टिप्पणी करते हुए बोले 'लाली लिपिस्टिक लगा खड़ी हो गई हो रात में जच्चा- बच्चा को समस्या हुई तो नही दिखोगी' और वहां से भगा देने का आरोप लगा है। इससे नाराज काफी संख्या में एकत्रित हुई आशाओं ने अस्पताल गेट पर जमकर नारेबाजी कर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की।

    अस्पताल गेट पर प्रदर्शन कर रही आशाओं में रेखा यादव ने बताया कि वह विकास खंड मसौधा की मिर्जापुर निवासी गर्भवती करिश्मा सिंह चार दिन पहले प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थीं, लेकिन प्रसव पीड़ा न होने पर घर भेज दिया था। रेखा ने बताया कि भर्ती के दाैरान करिश्मा की सभी जांचे कराई गई थी। रिपोर्ट भी नार्मल थी।

    गुरुवार सुबह दोबारा भर्ती कराया और भाग दौड़ कर जांच भी कराई। रिपोर्ट मिलने पर जब आपरेशन थिएटर गई तो निश्चेतक डा. प्रभात गुप्त गर्भवती को सर्दी तथा खांसी आने की बात कर आपरेशन करने से मना कर दिया। ऐसे में चिकित्सक से भाप दिलवाने (नेबुलाइजर) की बात करने पर दूसरे चिकित्सक से लिखवाने के लिए बोला गया और लिखवा कर लाने पर रेखा से फाइल पर लिखवा लिया कि जच्चा-बच्चा को कोई समस्या होने पर पूरी जिम्मेदारी आशा की होगी।
    आरोप है कि फाइल पर लिखने से चिकित्सक गुस्से में अभद्र टिप्पणी करने लगे। इसका विरोध करने पर वहां से भगा देने का भी आरोप लगाया है। रेखा ने तीन दिन पहले भी अपमानित करने का आराेप लगाया है। अब मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर उच्चाधिकारियों से शिकायत कर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं।
    मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. विभा कुमारी ने इस प्रकरण पर कहा कि अस्पताल के काम से मुख्यालय आई हूं। मुझे प्रकरण की जानकारी नही है। शाम तक अस्पताल पहुंचने के बाद जानकारी लेकर इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।