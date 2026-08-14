जिस हाथ से मारा थप्पड़, उसी हाथ को काट ले गए दबंग; अयोध्या में मामूली विवाद का खौफनाक अंजाम

संवाद सूत्र, अयोध्या। मामूली विवाद में एक युवक ने तमाचा मारने वाला हाथ ही काट डाला। यह वारदात गोसाईंगंज की है, जहां चार लोग मिल कर एक युवक का बायां हाथ काट कर उठा ले गए।

घायल को राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शननगर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। गोसाईंगंज के लंगड़ातर मजरे सरैया में गुरुवार की रात स्थानीय निवासी दीनानाथ का हाथ काट लिया गया।

पूछताछ में सामने आया कि दीनानाथ के पुत्र से गांव के ही गौतम का कुछ विवाद हो गया था, जिसमें दीनानाथ ने गौतम को एक थप्पड़ मार दिया था। गौतम ने तमाचा मारने वाले हाथ को काट लेने की धमकी दी थी।

हंसिया से काटा हाथ मामला कई दिन बीत जानने के बाद दीनानाथ विवाद को लेकर निश्चिंत हो गए, लेकिन गौतम प्रतिशोध की आग में जल रहा था। गुरुवार की देर शाम गौतम ने अपने सहयोगी पिंटू, प्रकाश व एक अन्य के साथ दीनानाथ को शराब व गांजा पिलाया।