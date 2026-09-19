जागरण विमर्श: 'अमिताभ का घर, ताज होटल और बढ़ता कारोबार' महापौर गिरीशपति त्रिपाठी बोले- यह अयोध्या का स्वर्णकाल

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। भविष्य को लेकर मनुष्य की उत्सुकता कोई नई बात नहीं। हर दौर में आने वाले कल को समझने और उसकी संभावनाओं को जानने की चाह बनी रही है। अयोध्या के संदर्भ में यह जिज्ञासा कहीं अधिक व्यापक उस समय दिखाई पड़ी, जब महापौर महान्त गिरीश पति त्रिपाठी ने शनिवार की सुबह जागरण विमर्श का शुभारंभ किया, तब विमर्श के केंद्र में रामनगरी का वर्तमान ही नहीं, उसका भावी स्वरूप भी सामने आ गया। सुबह से खिली धूप के बाद बारिश की बूंदों ने मानो जागरण विमर्श को प्रकृति ने समर्थन दे दिया हो।

महापौर महांत गिरीशपति त्रिपाठी, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता शक्ति सिंह व उद्योगपति अतुल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मां शारदे की अराधना की। उद्घाटन सत्र की शुरुआत महापौर ने श्री रामचरित मानस की चौपाई 'सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी' से किया तो पूरा हाल राममय हो गया। उन्होंने रामनगरी को केवल नक्शे पर दर्ज एक शहर मानना, उसके व्यापक अर्थ को सीमित करना होना बताया।

कहा कि आज रामलला का भव्य मंदिर इस बात की घोषणा करता है कि धर्म को संरक्षित करने से विकास बढ़ेगा। जागरण विमर्श में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अयोध्या के आध्यात्मिक-सांस्कृतिक स्वरूप के साथ विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा की।

बोले, आज अयोध्या में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन घर बना रहे हैं। ताज के दो होटल खुल रहे हैं। यह अयोध्या का स्वर्णकाल है। स्थानीय आर्थिकी को बताते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी पर पांच किलो लड्डू बेचने वाले आज एक क्विंटल बेच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या से स्वच्छ दूसरा तीर्थ नहीं। प्रदेश का यह पहला महानगर जहां पर रात्रिकालीन पाली भी में सफाई होती है।

अपनी योजनाएं बताते हुए कहा कि उनका स्वप्न है कि अयोध्या आने वाला श्रद्धालु पानी की बोतल न खरीदे। यह सूर्यवंश की राजधानी है और सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले यहां पर अंधेरा नहीं रहेगा। उनका दर्द भी छलका, बोले आज

अयोध्या की छोटी-छोटी विंसगतियो को लेकर नकारात्मकता फैलाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है।

किसी दल का नाम लिए बगैर कहा कि उनके शासन काल में अयोध्या की दुर्दशा क्या थी, गणेश कुंड का पैसा वापस चला गया था। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की काशी को लेकर लिखी गई कहानी का जिक्र करते हुए रामनगरी के सृजनशील रचनाकारों से आगे आने की अपील की। बोले, नकारात्मकता फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।