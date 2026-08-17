सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर शिवमय हुई रामनगरी, नागेश्वरनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

जागरण संवाददाता, अयोध्या। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पर्व पर सोमवार को रामनगरी शिवमय हो उठी। तड़के से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ पड़ा।

जय श्रीराम संग हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से रामनगरी गूंजती रही। तेज बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगी और भीगते हुए बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे।

श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पुण्य सलिला सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद भक्त प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। मान्यता है कि भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना की थी।

आज की तीन तस्वीरें देखिए- पर्व के चलते मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहीं। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को चरणबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश दिया गया। नागेश्वरनाथ के बाद श्रद्धालुओ का प्रवाह हनुमागढ़ी व राम मंदिर की ओर उन्मुख हुआ।

सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई रामनगरी के साथ ही गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुलतानपुर समेत आसपास के जिलों और देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई।