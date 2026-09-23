अयोध्या के कैथी मांझा में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा स्थायी आशियाना, विकास की नई किरण
अयोध्या के कैथी मांझा गांव के 20 बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर मिलेगा, जिनमें से 16 आवास स्वीकृत हो चुके हैं।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। बाढ़ की विभीषिका झेलते हुए जिंदगी बसर कर रहे कैथी मांझा गांव के लोगों के चेहरों पर अब मुस्कान लौटने वाली है। दशकों से अस्थायी झोपड़ियों में जीवनयापन कर रहे गांव के 20 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और उनका खुद का मकान होगा।
उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि इनमें से 16 लाभार्थियों का आवास स्वीकृत भी हो चुका है, शेष परिवारों के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पांच लेखपाल और दो कानूनगो लगाए गए हैं। अब तक किए गए सर्वे में 12 किसानों की करीब 2.975 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
सहायता राशि देने की प्रक्रिया जारी
एसडीएम ने बताया कि जिन परिवारों के घरों में 24 घंटे तक बाढ़ का पानी रहा है उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। ऐसे प्रभावित परिवारों को नियमानुसार 6,500 रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया चल रही है।
तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 3,040 राहत किट और 388 क्विंटल खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं। बरई गांव जो लगभग 31 वर्ष पूर्व बाढ़ की चपेट में आकर बह गया था, उस जमीन पर अब घाट निर्माण की योजना है, जिससे क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नया जीवन मिलेगा।
गांव तक पहुंचने वाली कच्ची सड़कों को पक्का करने और मुख्य भूमि (मेनलैंड) से गांव को जोड़ने वाले पुल का भी निर्माण कराया जाएगा। ग्राम प्रधान/ प्रशासक रामसदल ने बताया कि इस घोषणा के बाद गांव में उत्साह और उम्मीद की लहर है। कैथी मांझा गांव के वंश बहादुर यादव, गुरुदत्त यादव, पप्पू शर्मा, रामराज शर्मा आदि का कहना है कि यह प्रशासन की एक बड़ी पहल है।
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