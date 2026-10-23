दीपोत्सव पर अयोध्या का सरयू घाट 30 लाख दीयों से जगमगाएगा, रामनगरी में भूमि पूजन संपन्न

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में दसवें दीपोत्सव का भूमि पूजन कर आयोजन की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया गया।

अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और स्वयंसेवकों के साथ भूमि पूजन किया। इसके बाद मां सरयू का पूजन कर दीपोत्सव की सफलता की कामना की गई।

दसवें दीपोत्सव में सरयू तट पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवध विश्वविद्यालय के 35 हजार स्वयंसेवक जुटेंगे। विश्वविद्यालय एक बार फिर अपने ही बनाए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है।