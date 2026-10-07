दीपोत्सव 2026: रामायण की थीम पर सजेगी अयोध्या नगरी, पुष्पक विमान और राम रथ की दिखेगी झलक

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीयों की रोशनी से निखरने वाली रामनगरी इस बार कलात्मक सजावट और रचनात्मक आकृतियों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। प्रमुख चौराहों से लेकर प्रवेश मार्ग, रामकथा पार्क, रामकी पैड़ी और सरयू तट तक रामायण की थीम पर भव्य सज्जा नजर आएगी।

पर्यटन विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। रामनगरी में सजावटी द्वार, वे-फाइंडर, सेल्फी प्वाइंट और मंच के साथ राम रथ व पुष्पक विमान की झलक भी दिखाई देगी। सरयू की लहरों पर आकर्षक फ्लोटर्स दीपोत्सव की भव्यता में चार चांद लगाएंगे।

छह से आठ नवंबर तक विभिन्न आयोजन होंगे। सात नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य आयोजन में 56 घाटों पर करीब 30 लाख दीये जलाए जाएंगे। 10 प्रमुख स्थानों पर थीम आधारित वे-फाइंडर लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए रामकथा पार्क और रामकी पैड़ी पर 10-10 आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे।

त्रि-आयामी कलाकृतियां आयोजन स्थलों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ आगंतुकों के अनुभव को भी खास बनाएंगी। लता मंगेशकर चौक से राम की पैड़ी मार्ग तक कलात्मक स्थापनाएं तैयार की जाएंगी। शहर के प्रमुख हाईवे और 'धर्म पथ' पर रामायण की थीम से सजे 10 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे।

लखनऊ, सुल्तानपुर और रायबरेली की ओर से अयोध्या आने वाले मार्गों के साथ धर्म पथ पर बनने वाले द्वारों की सजावट में हर गेट की अलग पहचान होगी। राम की पैड़ी के निकट पुष्पक विमान थीम पर रोडसाइड इंस्टालेशन आकर्षण का केंद्र बनेगा। राम की पैड़ी पर राम दरबार की भव्य प्रस्तुति होगी। रामकथा पार्क के पास भरत मिलाप मंच और पाथवे विकसित किए जाएंगे।

नए कलेवर में नजर आएगा राम कथा मंच सांस्कृतिक आयोजनों के लिए रामकथा पार्क का स्थायी मंच नए कलेवर में नजर आएगा। यहां उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था के साथ एलईडी स्क्रीन, थीम आधारित रंगीन कपड़े का इस्तेमाल होगा। दोनों ओर सीढ़ियां, पुष्प सज्जा, रंगोली, पर्दे और मंच पर बैठने की व्यवस्था भी होगी।

मौजूदा ढांचे के अनुरूप ही डिजाइन तैयार किया जाएगा। राम कथा पार्क के प्रवेश और निकास को आकर्षक बनाने के लिए सजावटी गेट का निर्माण होगा। प्रत्येक द्वार का डिजाइन भारतीय संस्कृति, पारंपरिक प्रतीकों और रामायण के प्रसंगों पर आधारित होगा।