Ayodhya Deepotsav 2026 Live: अयोध्या दीपोत्सव आज, 30 लाख दीयों से रोशन होंगे सरयू के 56 घाट

Ayodhya Deepotsav 2026 Live| अयोध्या। त्रेता युग का प्रसंग शनिवार को रामकथा पार्क के मंच पर एक बार फिर से जीवंत होगा। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रतीकात्मक पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने पर प्रभु श्रीराम की अगवानी और राज्याभिषेक कर उनकी आरती उतारेंगे। इसी के साथ सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीप प्रज्वलित कर अयोध्या संपूर्ण विश्व को अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव का संदेश देगी।

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