    अयोध्या में अवैध रूप से संचालित लैबों पर छापेमारी जारी, अब तक 14 सेंटरों में जड़ा गया ताला

    By Shab Deen Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रही लैबों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डा. लाल पैथलैब्स के बाद, अब तक 14 पैथोलोजी और एक अवैध क्लीनिक को सील किया गया है। डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में टीमों ने रुदौली क्षेत्र में कई सेंटरों पर छापेमारी की और उन्हें बंद कराया क्योंकि वे बिना लाइसेंस के चल रहे थे।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ब्लड की गलत रिपोर्ट देने के प्रकरण में डा. लाल पैथलैब्स सील कर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अब वह जिले भर में संचालित डायग्नोस्टिक सेंटरों और पैथोलाजियों की जांच कर रहा है। अवैध मिलने वाले सेंटरों को सील किया जा रहा है।

    शनिवार से शुरू हुए इस जांच अभियान के चौथे दिन देवकाली स्थित विग बाजार के बगल डिप्टी सीएमओ डा. आशुतोष श्रीवास्तव ने राज पैथोलाजी को सील कर दिया। वहीं सोमवार को रुदौली क्षेत्र में तीन पैथोलाजी और एक झोलाछाप डाक्टर का क्लीनिक सील किया गया।

    अब तक कुल 14 पैथोलोजी-डायग्नोस्टिक सेंटर और एक अवैध क्लीनिक पर ताला जडआ जा चुका है। अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सेंटरों पर कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुशील कुमार बानियान ने चार टीमें गठित की है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है।

    डिप्टी सीएमओ डा. राजेश चौधरी के नेतृत्व में जिला प्रोग्राम मैनेजर रामप्रकाश पटेल, शशिकांत त्रिपाठी आदि रुदौली क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची। सबसे पहले जय मां अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच करने पर डायग्नोस्टिक सेंटर बगैर लाइसेंस के ही संचालित मिला।

    इसके बाद डायग्नोस्टिक एस्से लैब ब्लड कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण करने पर संचालक के पास एमयू नही था। ऐसे में उसे सील कर दिया गया। वहीं शुजागंज स्थित पब्लिक डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण करने पर वह अनाधिकृत रूप से चलता मिला, जिसे सील कर दिया गया।

    इसके अलावा पूर्व में ग्राम सभा मटौली में प्राइमरी स्कूल के पास अवैध रूप से बगैर डिग्रीधारी चिकित्सक के अस्पताल संचालित करने तथा संचालक पर शराब के नशे में महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करने की शिकायत ग्रामीणों की ओर से किए जाने के प्रकरण में टीम वहां पहुंची वह संचालित मिली। संचालक के पास रजिस्ट्रेशन नही था, जिससे उसे भी सील कर दिया गया।

    मुख्य ब्रांच सील कलेक्शन सेंटर रहा खुला

    -दिलचस्प बात यह है कि रिकाबगंज स्थित जिस डा. लाल पैथलैब्स की ब्रांच सील हो चुकी है। इसके बावजूद रुदौली में लाल पैथ का कलेक्शन सेंटर खुला हुआ दिखा।

    टीम वहां जब तक पहुंचती इससे पहले सेंटर का शटर गिराकर संचालक फरार हो गया। डा. राजेश चौधरी ने बताया की सेंटर खुला दिखने पर टीम वहां पहुंची लेकिन इससे पहले ही बंद कर दिया गया था, जिससे निरीक्षण नही किया जा सका।