अयोध्या में अवैध रूप से संचालित लैबों पर छापेमारी जारी, अब तक 14 सेंटरों में जड़ा गया ताला

जागरण संवाददाता, अयोध्या। ब्लड की गलत रिपोर्ट देने के प्रकरण में डा. लाल पैथलैब्स सील कर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अब वह जिले भर में संचालित डायग्नोस्टिक सेंटरों और पैथोलाजियों की जांच कर रहा है। अवैध मिलने वाले सेंटरों को सील किया जा रहा है।

शनिवार से शुरू हुए इस जांच अभियान के चौथे दिन देवकाली स्थित विग बाजार के बगल डिप्टी सीएमओ डा. आशुतोष श्रीवास्तव ने राज पैथोलाजी को सील कर दिया। वहीं सोमवार को रुदौली क्षेत्र में तीन पैथोलाजी और एक झोलाछाप डाक्टर का क्लीनिक सील किया गया।

अब तक कुल 14 पैथोलोजी-डायग्नोस्टिक सेंटर और एक अवैध क्लीनिक पर ताला जडआ जा चुका है। अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सेंटरों पर कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुशील कुमार बानियान ने चार टीमें गठित की है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है।

डिप्टी सीएमओ डा. राजेश चौधरी के नेतृत्व में जिला प्रोग्राम मैनेजर रामप्रकाश पटेल, शशिकांत त्रिपाठी आदि रुदौली क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची। सबसे पहले जय मां अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच करने पर डायग्नोस्टिक सेंटर बगैर लाइसेंस के ही संचालित मिला।

इसके अलावा पूर्व में ग्राम सभा मटौली में प्राइमरी स्कूल के पास अवैध रूप से बगैर डिग्रीधारी चिकित्सक के अस्पताल संचालित करने तथा संचालक पर शराब के नशे में महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करने की शिकायत ग्रामीणों की ओर से किए जाने के प्रकरण में टीम वहां पहुंची वह संचालित मिली। संचालक के पास रजिस्ट्रेशन नही था, जिससे उसे भी सील कर दिया गया।