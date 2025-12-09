अयोध्या में चौवहवा तालाब की बदेलगी सूरत, डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से होगा सौंदर्यीकरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। पलिया शाहबदी स्थित आदर्श जलाशय चौवहवा का डेढ़ करोड़ रुपये से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सोमवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जय मां काली स्थान से सटे इस तालाब के सौंदर्यीकरण से स्थानीय लोगों को प्रकृति की छांव में बैठने और किनारों पर टहलने का अवसर सुलभ होगा। उन्होंने शिलापट से पर्दा हटाकर शिलान्यास किया।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि तालाब के किनारे टहलने का रास्ता, प्रवेश द्वार, टॉयलेट ब्लॉक, बाउंड्रीवाल, रेलिंग, जल निकासी के साथ हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी।

इसके साथ ही ओपन जिम, बच्चों के लिए झूला, फौव्वारा, बैठने की बेंच, डस्टबिन, पानी के लिए ट्यूबवेल तथा नहाने के स्थान पर चेंजिंग रूम, पेयजल व्यवस्था के लिए वाटर कूलर लगेगा।

पाथवे के किनारों को पेड़-पौधौ, फूलों से सजाया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद रमाशंकर निषाद, भाजपा के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी, रवि तिवारी, मंडल अध्यक्ष रवि सोनकर, अपर आयुक्त भारत भार्गव, सहायक अभियंता निर्माण भारत सिंह वर्मा और अवर अभियंता अमित जायसवाल, स्थानीय निवासी सुनील जायसवाल, सुभाष मिश्र, संतराम निषाद, नीरज निषाद, इंद्रेश मिश्र, चंद्रभूषण मिश्र, अमित दुबे, सुखलाल, धर्मवीर, अनिल मिश्र, अजय आदि उपस्थित थे।