अयोध्या को 7.60 करोड़ की सौगात, 8 नई सड़कों और संपर्क मार्गों से बदलेगी शहर की तस्वीर

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में सड़क एवं संपर्क मार्गों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए करीब 7.60 करोड़ रुपये की लागत वाले आठ विकास कार्यों को मंजूरी मिली है।

स्वीकृत कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत पूराबाजार, मसौधा और नगर निगम क्षेत्र के गांवों एवं वार्ड में संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराए जाएंगे।

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में सड़क और संपर्क मार्गों को मजबूत करना प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन क्षेत्रों में आवागमन की समस्या है, वहां आवश्यकता के अनुसार नए मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क और मजबूत होगा।

स्वीकृत कार्यों में रामपुर सर्धा-मित्रसेनपुर में संपर्क मार्ग का 80 लाख रुपये की लागत व तिहुरा मांझा कुंजीगंज चौराहे से गोडियाना एबी बंधा तक 1.33 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का नव निर्माण कराया जाएगा। रामवनगमन मार्ग के किलोमीटर नौ किमी से प्राथमिक विद्यालय होते हुए शिव मंदिर तक 1.31 करोड़ रुपये व दर्शननगर-भरतकुंड मार्ग पर शारदा सहायक नहर से मुरावन का पुरवा तक 78 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण होगा।