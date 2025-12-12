Language
    अवध विवि के कर्मचारियों को देना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, 31 दिसंबर तक पोर्टल पर करें अपलोड

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    अयोध्या स्थित अवध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा 31 दिसंबर तक देना होगा। कर्मचारियों को यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल ...और पढ़ें

    अवध विवि के कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक देना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा अब आनलाइन करना होगा। इसे विधिवत मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा।

    ऐसा न करने वाले कर्मचारियों व शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इस निर्देश से कर्मचारियों व शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। यह ब्योरा 31 दिसंबर तक दर्ज किया जाना हैं।

    अवध विवि में 500 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन स्थायी शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या लगभग 200 है। उनको ही संपत्ति का ब्योरा अंकित करना है। विवि की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नियत तिथि तक ब्योरा नहीं दर्ज किया गया तो पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवक नियमावली 1999 के सुसंगत प्रविधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि जो शिक्षक, अधिकारी व सभी कर्मचारी अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा सके हैं, वे किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर पंजीकरण करा लें।