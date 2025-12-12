अवध विवि के कर्मचारियों को देना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, 31 दिसंबर तक पोर्टल पर करें अपलोड

जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा अब आनलाइन करना होगा। इसे विधिवत मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा।

ऐसा न करने वाले कर्मचारियों व शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इस निर्देश से कर्मचारियों व शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। यह ब्योरा 31 दिसंबर तक दर्ज किया जाना हैं।

अवध विवि में 500 से अधिक शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन स्थायी शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या लगभग 200 है। उनको ही संपत्ति का ब्योरा अंकित करना है। विवि की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नियत तिथि तक ब्योरा नहीं दर्ज किया गया तो पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।