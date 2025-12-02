एथलीट दीपांशी ने रचा इतिहास, 6.20 मीटर की छलांग लगाकर अविवि के लिए जीता गोल्ड

जागरण संवाददाता, अयोध्या। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलेटिक्स इवेंट महिला वर्ग की लंबी कूद में अवध विश्वविद्यालय की एथलीट दीपांशी सिंह ने इतिहास रचते हुए विवि की झोली स्वर्ण पदक डाल दिया।

इसमें दीपांशी सिंह ने 6.20 मीटर की छलांग लगाई। गत वर्ष भी दीपांशी सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। दीपांशी विश्वविद्यालय से संबद्ध राम नेवाज सिंह महाविद्यालय, बवां कुमारगंज की छात्रा है। मैनेजर डॉ. मनीष सिंह ने खुशी जताई। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने खिलाड़ी को बधाई दी। कहा कि महिला एथलीट दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहीं हैं, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरक हैं। कहा आगे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।