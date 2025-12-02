एथलीट दीपांशी ने रचा इतिहास, 6.20 मीटर की छलांग लगाकर अविवि के लिए जीता गोल्ड
एथलीट दीपांशी ने 6.20 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रच दिया और अवध विश्वविद्यालय के लिए स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस शानदार उपलब्धि से विश्वविद्यालय में खुशी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलेटिक्स इवेंट महिला वर्ग की लंबी कूद में अवध विश्वविद्यालय की एथलीट दीपांशी सिंह ने इतिहास रचते हुए विवि की झोली स्वर्ण पदक डाल दिया।
इसमें दीपांशी सिंह ने 6.20 मीटर की छलांग लगाई। गत वर्ष भी दीपांशी सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। दीपांशी विश्वविद्यालय से संबद्ध राम नेवाज सिंह महाविद्यालय, बवां कुमारगंज की छात्रा है।
मैनेजर डॉ. मनीष सिंह ने खुशी जताई। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने खिलाड़ी को बधाई दी। कहा कि महिला एथलीट दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहीं हैं, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरक हैं। कहा आगे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
क्रीड़ा सचिव प्रो.आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि कुलपति के मार्ग दर्शन में परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एथलेटिक्स ट्रैक के साथ इंडोर एवं आउटडोर गेम्स के लिए कोर्ट और ग्राउंड को तैयार कराया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेगा। दीपांशी को क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष प्रो. हिमांशु शेखर सिंह एवं क्रीड़ा सचिव प्रो. आशीष प्रताप सिंह ने बधाई के साथ शुभकामनाएं दी है।
वित्त अधिकारी पूर्णेंद्र शुक्ला, कुलसचिव विनय कुमार सिंह , छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. नीलम पाठक, मुख्य कुलानुशासक प्रो. एसएस मिश्रा, साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दानपति त्रिपाठी ने बधाई दी।
