आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन-पूजन, यज्ञ में भी हुए शामिल
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रविवार को श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर पहुंचे और प्रतिष्ठा द्वादशी यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया। श्रीराम लला का द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अयोध्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्रीराम लला के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।
साथ ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चल रहे 'प्रतिष्ठा द्वादशी यज्ञ' अनुष्ठान में सम्मिलित होकर विश्व कल्याण की कामना की।
मुख्यमंत्री ने न केवल रामलला का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया, बल्कि मंदिर परिसर के भव्य और दिव्य निर्माण कार्य को भी बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा के साथ निहारा।
