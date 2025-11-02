Language
    अयोध्या के 42 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिक योजनाओं से रह जाएंगे वंचित, जल्दी से करा लें ये काम

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 42 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जो श्रमिक इस तिथि तक नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा और वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। 

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 42 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों ने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है। इस पर बोर्ड ने गंभीरता दिखाते हुए नवीनीकरण की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर से बढ़ा कर 15 नवंबर कर दिया है।

    बोर्ड सचिव के निर्देशानुसार जो श्रमिक 15 नवंबर तक नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा और ऐसे श्रमिक आगे किसी भी योजना या लाभ के पात्र नहीं रहेंगे।

    उप श्रमायुक्त अमित मिश्र ने मंडल के सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि तक अपना पंजीकरण नवीनीकरण अवश्य करवा लें, जिससे वे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करते रहें।