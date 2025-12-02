Language
    अयोध्या में पहले पैमाइश में लगा दिए 15 साल, अब सीसी सड़क के शिलान्यास के बाद गायब हुआ विभाग

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    अयोध्या में नगर निगम की लापरवाही से जनता परेशान है। एक सड़क की पैमाइश में 15 साल लग गए। 31 लाख 90 हजार रुपये की लागत से सीसी सड़क और नाली का निर्माण शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास छह महीने पहले हुआ था। निर्माण अधूरा छोड़कर विभाग गायब हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है।

    सीसी सड़क का शिलान्यास के बाद गायब हुआ विभाग।

    प्रमोद दुबे, अयोध्या। नगर निगम में लापरवाही का ऐसा प्रकरण देखने को मिल रहा, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा। पहले सड़क की पैमाइश में 15 साल लगा दिया गया। पैमाइश तब की गई जब दैनिक जागरण ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया।

    अब इसी मार्ग पर 31 लाख 90 हजार रुपये की लागत से सीसी सड़क और नाली का निर्मण होना है, जिसका शिलान्यास भी छह माह पहले कर गिट्टी बिछा दी गई। इसके बाद कार्यदायी संस्था नगर निगम उसे अधूरी छोड़ कर गायब हो गई।

    हालांकि अधिकारी बचाव में दूसरी सड़कों के निर्माण में 65 प्रतिशत धन नही खर्च हो पाने से इसका भी बजट अटका हाेने की जानकारी दे रहे हैं। वहीं सड़क अधूरी छोड़ देने से लोग शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है।

    जनौरा निवासी रवींद्र बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 से लेकर 2025 तक चक मार्ग की पैमाइश के लिए सामूहिक तौर पर संयुक्त हस्ताक्षर युक्त कई प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन राजस्व और नगर निगम के बीच फंसे हाेने पैमाइश में 15 साल बाद मई 2025 में किया गया।

    वहीं नगर निगम मार्ग का सीमांकन हाेने के बाद मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के मोहल्ला द्वारिकानगर के नाम से परिवर्तित कालोनी के इस सड़क को सुरेश के मकान से धमसा माता रोड तक निर्णय बनाने का निर्णय लिया।

    इसके बाद पांच जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31.90 लाख रुपये की लागत से निर्माण को लेकर वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया, जिसके बाद नाली और मार्ग बनाने का कार्य नगर निगम ने आरंभ कर दिया, लेकिन लोगों का दुर्भाग्य है कि आधी सड़क का निर्माण करके महीनों से गायब हो गई है। इससे लोग आक्रोशित हैं।

    नगर निगम के 63 सड़कों का शिलान्यास एक साथ हुआ था। सड़क तैयार है सिर्फ सीसी की ढलाई होनी है। इसके लिए पहली किस्त में 30 प्रतिशत पैसा मिला था। शासन की ओर से निर्देश है कि एक साथ मिली सभी सड़कों का 65 प्रतिशत धन खर्च करने के बाद उपभोग प्रमाण पत्र भेजने पर दूसरी किस्त मिलेगी। अब सभी सड़कों में खर्च हुए धन की लिस्ट तैयार कराई जा रही है, जिससे दूसरी किस्त मंगवाई जा सके। -भरत सिंह वर्मा, सहायक अभियंता, नगर निगम।