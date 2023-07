Auraiya News: औरैया में ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, हादसे के बाद भागा चालक

Auraiya News औरैया के अजीतमल क्षेत्र में बाबरपुर-फफूंद मार्ग पर चकसत्तापुर गांव समीप बंबा के पास गुरुवार देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्‍कर से स्‍कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़ चालक भाग गया। कुछ भाजपाइयों ने पहुंचकर चालक की गिरफ्तारी की मांग करे लेकर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे पुल‍िसकर्म‍ियों ने युवक के शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा।

Auraiya News: औरैया सड़क हादसे में एक की मौत

अजीतमल, संवाद सहयोगी। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने गुरुवार देर रात स्कूटी सवार युवक की जान ले ली। उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों अपने गांव लौट रहे थे। बाबरपुर-फफूंद मार्ग पर चकसत्तापुर गांव समीप बंबा के पास हादसा हुआ। टक्कर लगने से वाहन से दोनों गिर गए। सूचना पर कोतवाली से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया। वहां से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर किया गया है। हालत चिंताजनक बताई गई। वहीं, हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़ चालक भाग गया। कुछ भाजपाइयों ने पहुंचकर चालक की गिरफ्तारी की मांग करे लेकर हंगामा कर दिया। आलमगीरपुर गांव निवासी 24 वर्षीय सौरभ पुत्र किसान लाल सिंह अपने पड़ोसी साथी 25 वर्षीय विकास पुत्र गंधर्व सिंह के साथ बाबरपुर कस्बा के पास स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में किसी काम से स्कूटी से आया था। वापस घर जाते समय चकसत्तापुर गांव के पास बंबा पर अटसू की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने साइड पाने के चक्कर में टक्कर मार दी। हादसे में सौरभ की जान चली गई। घटनास्थल पर पुलिस को हेलमेट नहीं मिला। माना जा रहा है कि जिस कारण सिर में गहरी चोट आई। पुलिस कर्मियों ने सौरभ व उसके साथी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। वहां विकास की हालत गंभीर बताई गई, जबकि उसके दोस्त को चिकित्सक ने मृत बता दिया। घटना का पता लगने पर दाेनाें के स्वजन ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। कुछ देर बाद कुछ भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और चालक की गिरफ्तारी की मांग कर हंगामा करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि तहरीर मिलन पर मार्ग दुर्घटना का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

