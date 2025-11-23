औरैया में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर काटा हंगामा
औरैया में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि जीवित बच्ची को मृत बताया गया और पत्नी की भी इलाज में लापरवाही के कारण जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चा गर्भ में ही मृत था और महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई।
जागरण संवाददाता, औरैया। प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। जन्मे बच्चे को अस्पताल स्टाफ ने मरा हुआ बताया। यह पता लगने पर स्वजन बेहाल हो गए। उन्होंने प्रसव के समय लापरवाही बरतने का आरोप लगा हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना शनिवार रात करीब 9.30 बजे की है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
आजाद नगर कलेक्टरी रोड निवासी अमित ने बताया कि उसने शनिवार सुबह लगभग 11 बजे अपनी पत्नी प्रीति को प्रसव पीड़ा पर औरैया रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। डाक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हालत नाजुक बताते हुए भर्ती कर लिया।
शाम को प्रसव के दौरान एक बेटी पैदा हुई। अमित का कहना है कि उसकी बेटी जीवित थी, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात 9.30 बजे पत्नी की भी इलाज में लापरवाही के कारण मौत हो गई। जालौन के उरई कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला लहरिया मैदा निवासी पिता सतीश कुमार थाने पहुंचे।
पत्नी व बच्चे की मौत पर अमित ने दिबियापुर थाने में चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। जबकि महिला डाक्टर का कहना है कि गर्भ में ही बच्चा खत्म हो चुका था। वह मृत अवस्था में पैदा हुआ।
स्वजन द्वारा मृत बच्ची को देखने की जिद के दौरान महिला की हालत बिगड़ी और हार्ट अटैक से मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
