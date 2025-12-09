Language
    'नेपाल की बहू के तानों से तंग आ चुकी हूं...', यूपी में युवती ने की सुसाइड; दो महीने बाद थी शादी

    By Jitendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नगरिया राजाराम गांव में नेहा नाम की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने सुसाइड नोट में नेपाल की बहू और उसक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, औरैया। गांव नगरिया राजाराम में एक युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। पिता ने शव देखा तो पैरों तले जमीन निकल गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस को युवती द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिला।

    इसमें लिखा मिला कि मैं नेहा, 'अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। क्योंकि नेपाल की बहू और उनके लड़के मुझे तरह-तरह के ताने देकर जलील करते हैं। उनके तानों को सुनकर मैं बहुत परेशान होती हूं। जिस वजह से मैं अब जीना नहीं चाहती और आत्महत्या कर रही हूं। मेरे घरवालों का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्हें परेशान न किया जाए। पापा प्लीज मुझे माफ कर देना।'

    ऐरवाकटरा थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। गांव नगरिया राजाराम निवासी 21 वर्षीय नेहा का शव घर के अंदर कमरे की छत पर लगे लोहे के कुंडे से दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ मिला। पिता छोटेलाल सिंह नायक ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात बरामदे में वह लेटे थे।

    जबकि पत्नी पुष्पा देवी पुत्री नेहा व शद्दो और दो पुत्र जीतू व अनिल के साथ घर की छत पर बने कमरे में सो रही थी। रात करीब दो बजे बाथरूम के लिए गया था तो कमरे की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो बेटी नेहा का शव फंदे से लटका था। शोर मचाकर पति व बच्चों को बुलाया। इस बीच हल्ला मचने पर पड़ोस से लोग पहुंच गए।

    जानकारी होने पर पुलिस पहुंची। छानबीन के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा। वहीं, मिले सुसाइड नोट को कब्ज में लिया गया। स्वजन ने बताया कि चार दिसंबर को नेहा की शादी होनी थी। जो किसी कारण से फरवरी तक के लिए टल गई थी।

    10 जून को पिता ने लिखाया था मुकदमा

    पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उसने 10 जून को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। नेहा सुबह करीब चार बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। कुछ दिन बाद नेपाल से बरामदगी हुई। उसके बयान हुए।

    उसने आकाश व कैलाश नाम के युवकों पर बहाल-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। युवक उसे नेपाल ले गए थे। आकाश को 23 जून व कैलाश को 15 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आकाश अक्टूबर व कैलाश नवंबर में जेल से जमानत पर छूटे थे। तब से बाहर हैं।

    दो सुसाइड नोट मिलने की चर्चा

    कमरे से दो सुसाइड नोट मिलने की चर्चा रही। इसमें गांव की ही एक महिला पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

    पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपित जेल से आने के बाद पुत्री को अलग- अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर धमकाते थे। पुलिस युवकों का पता लगाने में जुट गई है। दोनों में कोई भी घर पर नहीं मिला। महिला के विषय में भी जानकारी जुटाई जा रही।

    दिसंबर के बाद फरवरी में तय हुई थी शादी

    पिता छोटेलाल सिंह ने बताया कि आरोपितों के द्वारा परेशान किए जाने के बाद से पुत्री के साथ वह रांची (झारखंड) में रहता था। चार दिसंबर को पुत्री की शादी को लेकर गांव आया था। लड़के पक्ष द्वारा यह कहकर शादी टाल दी गई थी कि उनका एक ट्रक पलट गया है। काफी नुकसान हो गया है। फरवरी 2026 में विवाह करने की बात कही।