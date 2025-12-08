औरैया में ऑटो को ओवरटेक करने में कंटेनर से भिड़ी बुलेट, महिला की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर भाऊपुर गांव के पास आटो को ओवरटेक करने में बुलेट कंटेनर से टकरा गई। हादसे में बुलेट सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सक ने महिला को मृत बता दिया। घायल सिपाही का उपचार किया गया। हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। चार दिसंबर को शादी की सालगिरह होने से कानपुर में यातायात पुलिस में तैनात करीब 27 वर्षीय शिवम सिंह राजावत पत्नी शिबी के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के चिरुहुली गांव घर पर आए थे। सोमवार की सुबह दोनों बुलेट से कानपुर के लिए निकले थे। इटावा-कानपुर हाईवे से होकर आ रहे थे।

कानपुर देहात और औरैया की सीमा से लगे भाऊपुर के पास आगे चल रहे आटो को ओवरटेक करने के दौरान बुलेट कंटेनर से टकरा गई। जिससे दंपती गिर पड़े। हेलमेट लगा होने की वजह से शिवम का सिर बच गया उनके पैर और हाथ में चोटें रहीं। पत्नी को चोट ज्यादा आने से उसकी मौत हो गई।