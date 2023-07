Auraiya News: यूपी के औरैया में सड़क हादसा, हाइवे पर डीसीएम खड़े वाहन से टकराई, चालक की मौत

Auraiya Accident News Today उत्‍तर प्रदेश के औरैया में रव‍िवार सुबह भीषण सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई। तेज रफ्तार डीसीएम अन‍ियंत्र‍ित होकर सड़क क‍िनारे खड़े वाहन से जाकर टकरा गई। हादसा इतना भीषण था क‍ि डीसीएम क्षत‍िग्रस्‍त हो गई। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने चालक के शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भ‍िजवाकर स्‍वजनों को घटना की सूचना दी।

Auraiya News: औरैया सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत

Your browser does not support the audio element.