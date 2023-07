Auraiya Police encounter यूपी के औरैया में गुरुवार देर रात पुल‍िस की गोतस्‍करों से मुठभेड़ हो गई। पुल‍िस को देखते ही तस्‍करों ने फायर‍िंग शुरु कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुल‍िस ने भी गोल‍ियां दागी। ज‍िसमें एक गोली तस्‍कर के पैर में जा लगी। पुल‍िस ने उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया है। वहीं दो अन्‍य तस्‍करों ने सरेंडर कर द‍िया है।

Auraiya Police encounter: मुठभेड़ के बाद घटनास्‍थल पर मौजूद एसपी चारू न‍िगम

औरैया, जागरण संवाददाता। सहार क्षेत्र में गुरुवार देर रात लगभग पौने 12 बजे पुलिस मुठभेड़ में तीन गोतस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक जालौन जनपद निवासी है। स्विफ्ट डिजायर कार सहित एक देसी तमंचा, दो कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किया गया। सहार के ग्राम किचहिया गोपालपुर में गुरुवार की सुबह मंदिर के पास खेतों में पांच बोरियो में मांस बरामद किया गया था। जिससे वहां सनसनी फैल गई। संदेह रहा कि बोरियों में गोमांस भरा हुआ है। थानाध्यक्ष कालीचरण ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत किया। घटना के बाद से सक्रिय हुई पुलिस ने गोकशी व गोतस्करी करने वाले गैंग की तलाश शुरू की। सूचना के आधार पर कड़ी घेरेबंदी सहार सहित सटे सहायल, बेला और बिधूना क्षेत्र में कर दी गई। इस बीच सहार में बिधूना मार्ग सोमवंशी गांव समीप चेकिंग दौरान संदिग्ध लोगों को रोका गया। तीन युवकों ने पुलिस को देख गोली चलानी शुरू कर दी। इस पर जवाबी फायरिंग हुई। एसपी चारू निगम ने बताया कि कफील उर्फ कपील पुत्र हनीफ निवासी ग्राम पुर्वा रावत थाना सहार जनपद औरैया व इसी गांव का साकिर पुत्र समीउल्ला और अमानत हुसैन उर्फ इमामुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में कपिल के पैर में गोली लगी। यह देख उसके साथियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में लगी है।

Edited By: Prabhapunj Mishra