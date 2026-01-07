फफूंद में घने कोहरा में नहीं दिखी ट्रेन, चपेट में आने से किसान की मौत

संवाद सूत्र, फफूंद। फफूंद में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। इसमें एक किसान की जान चली गई। इटावा से कानपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। ट्रैक पार करते समय घने कोहरे में ट्रेन नजर न आने से हादसा हुआ। मंगलवार देर शाम पाता रेलवे स्टेशन से करीब 300 मीटर दूर फफूंद की तरफ पाता गांव के सामने हादसा हुआ। देर रात शव की शिनाख्त हुई।

बिलखते हुए पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा फसलों की रखवाली करने के लिए खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था। पाता गांव निवासी 32 वर्षीय आशीष कुमार पुत्र उदय नारायण दोहरे रोज की तरह खेतों पर फसलों की रखवाली करने के लिए घर से निकला था।

मंगलवार देर शाम उसका शव रेलवे लाइन के किनारे मिला। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) व पाता चौकी से पुलिस पहुंची। रेलवे लाइन किनारे शव पड़ा मिला। बेटे के न लौटने पर पिता उसे ढूंढने के लिए निकले। इस बीच पता लगा कि किसी युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे मिला है। यह सुन उन्होंने बेटे के मोबाइल फोन नंबर को डायल किया। जो नहीं लगा। इस पर घबराहट और बढ़ गई।