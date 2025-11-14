औरैया में सुअर से लदी लोडर पलटने से एक की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल 

जागरण संवाददाता, औरैया। बेला-बिधूना मार्ग पर मनुआपुर्वा मोड के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही सुअर से लदी लोडर अनियंत्रित होकर पलट गई। लोडर में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों को चार बेला सीएचसी ले जाया गया।

जहां एक घायल को बिधूना सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक घायल को कन्नौज स्थित तिर्वा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

कन्नौज जनपद के थाना सौरिख क्षेत्र के गांव बिलंदपुर निवासी मिजाजीलाल सुअर बेचने के लिए हरदोई के लिए लोडर से शुक्रवार सुबह जा रहे थे। करीब नौ बजे बेला मार्ग पर मनुआपुर्वा के पास लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें मौजूद विनोद पुत्र केदार सिंह निवासी कबीरपुर थाना सौरिख कन्नौज, प्रमोद कुमार निवासी शेखपुर थाना छिबरामऊ कन्नौज, मिजाजीलाल पुत्र छोटेलाल, राजेश्वर कठेरिया पुत्र छोटेलाल निवासीगण बिलंदपुर थाना सौरिख और सुभाष पुत्र छोटे सिंह निवासी सौरिख जिला कन्नौज घायल हो गए हैं।

राहगीरों ने घायलों को बेला सीएचसी में भर्ती करवाया। घायल 45 वर्षीय राजेश्वर कठेरिया को बिधूना सीएचसी ले जाया गया। मौजूद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घायल चालक प्रमोद को तिर्वा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। हादसे में मौत की खबर सुनते ही दिवंगत की पत्नी सुनीता व बेटी सोनी,अंजू,गट्टू, दुर्गा, रचना व बेटा लव का रो रोकर बुरा हाल था।