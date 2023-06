Auraiya News औरैया में एनसीबी ने पुलिस को साथ शताब्दी ढाबा से एक करोड़ से ज्यादा कीमत की अफीम के साथ तीन लोगों को दबोचा है। पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि कम दामों में खरीदकर फुटकर में महंगे दामों में इसे बेचते हैं। उन्हीं रुपये से खुद के शौक को पूरा करते और परिवार का खर्च भी चलाते थे।

Auraiya News:औरैया पुल‍िस ने अफीम के साथ तीन को दबोचा

औरैया, जागरण संवाददाता। कानपुर-इटावा हाईवे किनारे शताब्दी ढाबा से पुलिस ने तीन तस्करों को शुक्रवार की तड़के गिरफ्तार किया। इनके पास से एक किग्रा अफीम बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि कम दामों में खरीदकर फुटकर में महंगे दामों में इसे बेचते हैं। उन्हीं रुपये से खुद के शौक को पूरा करते और परिवार का खर्च भी चलाते थे। अहम बिंदुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ में पता लगा कि तस्करी के तार उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपदों से हैं। तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की टीम लखनऊ से लग गई थी। इंस्पेक्टर रवि प्रकाश, कांस्टेबल बाबूलाल मीणा व राकेश कुमार ने औरैया पुलिस को साथ लिया। सूचना मिली थी कि बिहार प्रांत से अफीम हरियाणा लाई जा रही। संयुक्त आपरेशन कर हाईवे किनारे ढाबा रुकी स्कार्पियो को जांचा गया। वाहन को जांचने के दौरान सोनू पुत्र बिल्लू राम, गुरु ध्यान सिंह पुत्र प्यारा सिंह और मनदीप पुत्र सुभाष चंद्र निवासीगण टोहाना जिला फतेहाबाद गुरुग्राम (हरियाणा) पहुंचे। पूछताछ में पुलिस के सवालों से बचने लगे। संदेह होने पर तलाशी ली गई तो तीन किलोग्राम (किग्रा) अफीम बरामद हुई। इसे साथ ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि अफीम (नशे की सामग्री) की तस्करी वह लंबे समय से कर रहे। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्र ने बताया कि पूरे मामले की जांच एनसीबी कर रही है। तीनों तस्करों को दोपहर लगभग ढाई बजे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से इटावा जेल भेजने की कार्रवाई हुई।

Edited By: Prabhapunj Mishra