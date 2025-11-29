औरैयाय में 7,240 लीटर सरसों का तेल समेत 4.11 लाख रुपये बरामद, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरैया। हजारों लीटर सरसों का तेल भरा टीन लेकर मध्य प्रदेश की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से गोरखपुर के लिए निकला ट्रक रास्ते में लापता कर उसे ठिकाने लगने वाले चार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 नवंबर को सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी के कर्मचारी ने कहा था कि पांच नवंबर को ट्रक निकला था। जो पते पर नहीं पहुंचा। आरोपितों से 7,240 लीटर फार्चून सरसों का तेल, तीन मोबाइल फोन, एक टाटा ट्रक, हुंडई क्रेटा कार व 4.11 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपितों को जेल भेजा गया।

शनिवार की शाम सदर कोतवाली में एसपी ने पत्रकारों को बताया कि आरोपितों में दो जालौन के, एक इटावा व चौथा औरैया निवासी है। उनके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। अंकित गुप्ता निवासी पुरानी जीन गली नंबर दो थाना स्टेशन रोड मुरैना मध्य प्रदेश ने सदर कोतवाली में तहरीर दी थी। कहा था कि वह जय हनुमान ट्रांसपोर्ट फर्म में कार्य करता है। चार नवंबर को इंडियन लाजिस्टिक से 1705 टीन भरती 15 लीटर फोर्चून ब्रांड सरसों तेल को ट्रक चालक व मालिक रहमुद्दीन पुत्र हवलदार खान निवासी अहेरीपुर जनपद इटावा के सुपुर्द कर मुरैना से राहुल ट्रेडिंग कंपनी गोरखपुर के लिए ट्रक में लोड किया गया था।

पांच नवंबर की शाम पांच बजे रवानगी हुई। माल दो-तीन दिन में पंहुचना था। जो नहीं पहुंचा। रहमुद्दीन का मोबाइल नंबर बंद होने व ट्रक का कुछ अता-पता न लगने पर उसके भाई अनीस से संपर्क किया गया। वह भी कुछ नहीं बता सका।

एसपी ने बताया कि शुक्रवार रात दो बजे के बाद एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने इंडियन आयल तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की। सूचना के आधार पर ट्रक व चालक रहमुद्दीन को आनंदेश्वर पेपर मिल के पास जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया।

उसकी निशानदेही पर अजनारी बाईपास उरई सत्कार वाटिका के पास स्थित श्रीजी मील से तीन आरोपित सौरभ, मनोज व मुहम्मद इशहाक को चोरी के माल व क्रेटा कार सहित शनिवार सुबह करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने बताया गया कि रहमुद्दीन द्वारा लाजिस्टिक से बिना बताए सरसों तेल के टीन कनस्तरों को लोड करके चोरी कर उरई जनपद जालौन में हमने स्टाक कर लिया था।

कुछ तेल को फुटकर में बेच दिया गया। शेष बचे तेल को टीन के कनस्तरों से बाहर निकाल कर ड्रमों व पानी की टंकियों मे पहचान छिपाने के लिए स्टाक में रख लिया था। तेल से भरे कनस्तरों को ट्रक मे भरकर चुराकर ले जाना व चोरी किए माल को बेचना उनका पेशा है।