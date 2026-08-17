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नागपंचमी पर सांप से खिलवाड़ पड़ा भारी, युवक ने पकड़ा फन तो हाथ में डसा, मची अफरातफरी

By Jitendra Kumar Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:43 PM (IST)

अछल्दा में नागपंचमी पर सांप का फन पकड़ने की कोशिश में एक युवक को सांप ने डस लिया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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HighLights

  1. अछल्दा में नागपंचमी पर युवक को सांप ने डसा।

  2. सांप का फन पकड़ने की उत्सुकता में हुआ हादसा।

  3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा उपचार।

जागरण संवाददाता, औरैया। नागपंचमी पर अछल्दा सब्जी बाजार में सांप के साथ खिलवाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। सांप का फन पकड़ने की कोशिश के दौरान सांप ने उसके हाथ में डस लिया। घटना के बाद बाजार में अफरातफरी मच गई। परिजन युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा ले गए, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे की है।

लेहटोरिया निवासी अरमान पुत्र हामिद अली सब्जी खरीदने बाजार पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर भिक्षा मांग रहे एक सपेरे पर पड़ी, जो टोकरी से सांप निकालकर लोगों को दिखा रहा था।

सांप को करीब से देखने की उत्सुकता में अरमान उसके पास पहुंच गए और मजाक में सांप का फन पकड़ लिया। इसी दौरान सांप ने उनके हाथ में डस लिया। सांप के डसते ही युवक घबरा गया और मौके पर मौजूद लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। स्वजन ने बिना देर किए उसे सीएचसी अछल्दा पहुंचाया।

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे निगरानी में रखा है। डाक्टरों के अनुसार फिलहाल युवक में गंभीर लक्षण नहीं हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) दिया जाएगा।

सांप काटने पर यह करें

चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि सांप के काटने की स्थिति में घबराएं नहीं और झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। समय पर उपचार मिलने से अधिकांश मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकती है।

सावधानी ही बचाव

विशेषज्ञों का कहना है कि नागपंचमी या किसी भी अवसर पर सांपों के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। सांप वन्यजीव हैं और खतरा महसूस होने पर हमला कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ऐसे जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए तथा जागरूकता के माध्यम से अंधविश्वास से बचना चाहिए।

डेढ़ साल में चौथी घटना

सांप को लेकर मजाक करने की यह डेढ़ साल में चौथी घटना है। इससे पहले सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहर में दो लोगों को सांप ने डस लिया था। अछल्दा में एक युवक को सांप ने डस लिया था। वह सांप को गले में डालकर वीडियो बना रहा था।

 