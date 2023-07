Auraiya News: औरैया मे चालक को झपकी आने से आगे जा रही बस में पीछे से भिड़ा तेज रफ्तार ट्रक, खलासी की मौत

Auraiya News औरैया में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक चालक को झपकी आने की वजह से अन‍ियंत्र‍ित होकर आगे चल रही बस से जा भ‍िड़ा। हादसा नेशनल हाईवे पर मुरथुल ढाबा के पास हुआ। हादसे में खलासी की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। पुल‍िस ने बताया क‍ि तहरीर मिलते ही हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।

Auraiya News: औरैया में प्राइवेट बस से भ‍िड़ा ट्रक, खलासी की मौत

औरैया, जागरण संवाददाता। इटावा-कानपुर नेशनल हाईवे पर मुरथुल ढाबा के पास मंगलवार की रात आगे जा रही बस में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक बस मौके से लेकर चला गया है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि बस के चालक की पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आये हैं उसके तहत ट्रक चालक को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। इटावा-कानपुर नेशनल हाईवे पर मुरथुल ढाबा के समीप मंगलवार की देर रात हादसा हुआ। एक प्राइवेट पर आगे जा रही थी। इसी दौरान तेज गति में पीछे से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के खलासी इस्लाम निवासी ग्राम सिमौरी थाना ककोरी लखनऊ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक राईस पुत्र सिद्दीकी घायल हो गया। इस्लाम ट्रक चालक रईस का चचेरा भाई था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब तक चालक बस वहां से लेकर चला गया था। औरैया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा का कहना है कि बस के चालक का पता लगाया जा रहा है। तहरीर मिलते ही हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ट्रक चालक की हालत खतरे से बाहर है।

