UP Accident: मुरादगंज में दर्दनाक हादसा, कार ने बाइक में मारी टक्कर; युवक की मौत
मुरादगंज में कानपुर-इटावा हाईवे पर फतेपुर गांव के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक अमरीश अपने दोस्त के साथ रिश्तेदार के घर जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, मुरादगंज। कानपुर-इटावा हाईवे पर गांव फतेपुर के सामने सर्विस रोड में उल्टी दिशा में आ रहे बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबकि रिश्तेदार को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सक ने सैफई रेफर कर दिया।
अयाना के गांव इकबालपुर निवासी 32 वर्षीय अमरीश उर्फ छोटे पुत्र जबर सिंह अपने दोस्त आंशू पुत्र चंद्रप्रकाश के साथ गांव निगड़ा रिश्तेदार के यहां आ रहे थे। रात करीब 7:00 बजे फतेपुर गांव के सामने सर्विस रोड पर पहुंचे। इस दौरान सामने आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे अमरीश की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि घायल साथी आंशू को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहां से चिकित्सक ने सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर हेलमेट नजर नहीं आया।
बाइक सर्विस रोड पर उल्टी दिशा में आ रही थी। कार सवार मौके से भाग गए हैं। दिवंगत अमरीश की 2023 में शादी हुई थी। पत्नी सुमन और अवनी का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल राजकुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्षतिग्रस्त वाहन को हटवा दिया है।
