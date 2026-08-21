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औरैया में ई रिक्शा का 14 हजार का चालान, विरोध में सड़क पर लेटा चालक, एक घंटे तक लगा जाम

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:18 PM (GMT+05:30)

औरैया के दिबियापुर में एक ई-रिक्शा चालक का 14 हजार रुपये का चालान होने पर उसने फफूंद चौराहे पर सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के कारण करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य किया।

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संवाद सहयोगी, दिबियापुर (औरैया)। फफूंद चौराहे पर शुक्रवार दोपहर ई-रिक्शा का 14 हजार रुपये का चालान होने से नाराज चालक सड़क पर लेट गया। चालक के विरोध के चलते चौराहे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। जाम में स्कूली बच्चे और राहगीर भी फंसे रहे।

थाने के पीछे रहने वाला ई-रिक्शा चालक अंकित शुक्रवार दोपहर अपनी पत्नी की दवा लेने जा रहा था। फफूंद चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस ने उसके ई-रिक्शा का 14 हजार रुपये का चालान कर दिया। मोबाइल पर चालान का संदेश मिलने के बाद अंकित वापस चौराहे पर पहुंचा। उसने कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर लेटकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अंकित का कहना था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और इतनी बड़ी धनराशि का चालान उसके लिए परेशानी का कारण है। उसके सड़क पर लेटने से चौराहे पर वाहनों की कतार लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी जताया।

सूचना पर करीब आधे घंटे बाद थाना प्रभारी सत्यप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को समझाकर सड़क से उठाया। इस दौरान उसकी पत्नी मीना भी मौके पर मौजूद रही। थाना प्रभारी ने बताया कि ई-रिक्शा का चालान किस ट्रैफिक सिपाही ने किया है, इसकी जांच कराई जाएगी। जाम खुलवाकर यातायात सामान्य कराया गया।