गांव की ‘छवि डांसर’ का वीडियो से इंप्रेस हुई टैलेंट फाइट की टीम, ऑडिशन देख अमायरा मैम ने दिए 9 नंबर
अछल्दा के चिंता नगला गांव की छवि ने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो बनाकर 'इंडिया टैलेंट फाइट' के मंच तक अपनी जगह बनाई है। ...और पढ़ें
HighLights
छवि ने सोशल मीडिया वीडियो से इंडिया टैलेंट फाइट तक का सफर तय किया।
रुड़की में मेगा शो ऑडिशन में शानदार प्रदर्शन कर चयन सुनिश्चित किया।
अगला ऑडिशन 25 सितंबर को, गांव और परिवार को बड़ी उम्मीदें।
जागरण संवाददाता, औरैया। कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। हुनर और मेहनत सच्ची हो तो छोटे से गांव से निकलकर भी बड़े मंच तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अछल्दा ब्लाक के पिछड़े गांव चिंता नगला की रहने वाली बिटिया छवि ने।
विभिन्न इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म पर डांस का वीडियो बनाकर अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने वाली छवि अब इंडिया टैलेंट फाइट के मंच तक पहुंच गई हैं।
छवि ‘छवि डांसर’ नाम से आइडी बनाकर लगातार डांस की वीडियो बनाती थीं। इसी दौरान उनके डांस का वीडियो इंडिया टैलेंट फाइट से जुड़े लोगों तक पहुंचा। इसके बाद उन्हें वाट्स एप के माध्यम से मैसेज आया और ऑडिशन के लिए बुलाया गया। छवि अपने भाई रिशु के साथ उत्तराखंड के रुड़की पहुंचीं, जहां उन्होंने मेगा शो ऑडिशन में हिस्सा लिया।
ऑडिशन में छवि ने अपने डांस का शानदार प्रदर्शन किया और चयनित हो गईं। इसके बाद 27 जनवरी को उन्हें दो गानों पर डांस करने का मौका मिला। उनके प्रदर्शन को निर्णायक मंडल की ओर से खूब सराहा गया। निर्णायक अमायरा मैम ने छवि को 10 में से 9 अंक दिए। बेहतर प्रदर्शन के बाद अब छवि का अगला ऑडिशन 25 सितंबर को होना है।
छवि की इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ गांव और अछल्दा क्षेत्र के लोगों में भी खुशी है। ग्रामीणों का कहना है कि छवि ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा गांव की गलियों में भी जन्म लेती है, जरूरत सिर्फ उसे सही मंच मिलने की होती है। इंटरनेट मीडिया पर बनाई गईं वीडियो ने छवि को ऐसा मंच दिया, जहां से उनके हुनर को नई पहचान मिल रही है।
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छवि का सपना डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना और बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाना है। परिवार भी बेटी के इस सफर में उसका पूरा सहयोग कर रहा है। अब सभी की निगाहें 25 सितंबर को होने वाले अगले ऑडिशन पर टिकी हैं।
छवि को उम्मीद है कि यहां भी शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें आगे काम और बड़े अवसर मिल सकते हैं। चिंता नगला की इस बेटी की कहानी क्षेत्र के उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने हुनर को लेकर सपने तो देखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। छवि ने दिखा दिया कि मेहनत, लगन और हुनर के दम पर गांव से निकलकर भी बड़े मंच तक पहुंचा जा सकता है।