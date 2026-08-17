औरैया में गमछे के फंदे से लटका मिला युवक का शव, गांव में छाया मातम

संवाद सहयोगी, औरैया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़े का पुर्वा में रविवार देर रात 21 वर्षीय युवक का शव गांव के बाहर स्थित बाग में पेड़ की डाल के सहारे

फंदे से लटका मिला। उसके गले में गमछे का जो फंदा था, वह घर से ले गया था। ग्राम बड़े पुर्वा निवासी 21 वर्षीय शिवेंद्र सेंगर गांव में परचून की दुकान चलाते थे। स्वजन के अनुसार, रविवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद करने के बाद घर आए।

कुछ देर बाद गमछा लेकर घर से बाहर जाने पर मां ने रोका और टोका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह किन परिस्थितियों में गांव के बाहर स्थित बाग में पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकी। देर रात तक शिवेंद्र के घर वापस न लौटने पर स्वजन ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान बाग में फंदे से शव लटका मिला। शव देखते ही स्वजन में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया।