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झपकी लगने से बिगड़ा संतुलन, औरैया में चलती ट्रेन से गिरने से बिहार के यात्री की मौत

By Jitendra Kumar Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:47 PM (IST)

अछल्दा, औरैया के पास चलती ट्रेन से गिरने से 23 वर्षीय अंकित कुमार की मौत हो गई।

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HighLights

  1. अछल्दा के पास चलती ट्रेन से गिरकर 23 वर्षीय यात्री की मौत।

  2. मृतक अंकित कुमार भागलपुर, बिहार का निवासी, दिल्ली में करता था काम।

  3. झपकी आने से संतुलन बिगड़ने को हादसे का कारण बताया गया।

जागरण संवाददाता, औरैया। अछल्दा रेलवे स्टेशन से पहले बैशोली गांव के पास सोमवार सुबह करीब 4.45 बजे चलती ट्रेन से गिरकर 23 वर्षीय यात्री की मौत हो गई। नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल स्टेशन श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12452 के लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ व जीआरपी घटनास्थल पर पहुंची।

यात्री की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर शिनाख्त अंकित कुमार निवासी नयाटोला मिर्जापुर, जनपद भागलपुर (बिहार) के रूप में हुई। बिहार पुलिस से संपर्क कर स्वजन को घटना बताई गई। यात्री के पास से 16 जून का यात्रा टिकट भागलपुर जंक्शन से आनंद विहार तक का मिला। हादसा किस ट्रेन से हुआ, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

अंकित 14 जून को घर से दिल्ली के लिए निकला था। वह दिल्ली स्थित जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी में हेल्पर के पद पर नौकरी करता था। हादसे की जानकारी मिलने पर आरपीएफ के मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद जीआरपी उपनिरीक्षक विक्रम सिंह और सिपाही अंकित भी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने शव की तलाशी ली तो जेब से आधार कार्ड, भागलपुर से आनंद विहार का रेलवे टिकट, निजी नौकरी से संबंधित कार्ड, एटीएम कार्ड, क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन समेत अन्य सामान मिला। जीआरपी ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

उप निरीक्षक ने बताया कि नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल स्टेशन श्रम शक्ति एक्सप्रेस के लोको पायलट ने शव ट्रैक पर पड़ा देखा तो स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक के मेमो पर आरपीएफ मौके पर पहुंची। बैशोली गांव के पास किलोमीटर संख्या 1117/26 से 1117/28 के बीच डाउन लाइन पर वह चलती ट्रेन से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रेन में यात्रा के दौरान झपकी आने से उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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