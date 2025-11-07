जाम के चलते नहीं हो सका बूम बंद, 15 मिनट तक मालगाड़ी समेत एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही
औरैया में रेलवे क्रॉसिंग का बूम समय पर न खुलने से भीषण जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। जाम के कारण एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रहीं। पुलिस और रेलवे कर्मियों ने मिलकर यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया, लेकिन बाजार के दिन होने के कारण जाम की स्थिति गंभीर बनी रही।
जागरण संवाददाता, औरैया। रेलवे स्टेशन की पूर्वी क्रासिंग का बूम समय से ना खुलने पर गुरुवार को सुबह से रात तक बूम के दोनों तरफ कई बार लंबा जाम लगा। जिससे लोगों को परेशानी हुई। जाम खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शाम को बूम बंद न होने के चलते 15 मिनट आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी और डाउन सिग्नल पर एक्सप्रेस ट्रेन 15 मिनट खड़ी रही।
दिल्ली-हवाड़ा रेल मार्ग पर स्थित क्रासिंग शाम को करीब 50 मिनट से बंद बूम शाम 6:18 बजे खुला। बूम खुलते ही दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिससे फफूंद-बिधूना मार्ग पर रेलवे ट्रेक बीच जाम लगा। गेटमैन ने बूम बंद करने का प्रयास किया। लेकिन जाम के चलते बूम बंद नहीं कर सका।
सूचना पर थाना पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल राकेश कुमार समेत रेल कई कर्मियों ने पहुंचकर वाहनों को हटाने का प्रयास किया। लेकिन बाजार का दिन होने के चलते काफी भीषण जाम लगा था। बूम बंद ना होने पर अप आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी, डाउन होम सिग्नल पर स्पेशल सुपर फास्ट एक्सप्रेस करीब 15 मिनट खड़ी रही।
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शाम 6:36 बजे बूम को बंद कराया। जिसके बाद ट्रेनें गंतव्य को रवाना हुई। हरीगंज बाजार, फफूंद मार्ग, सराय बाजार, स्टेशन रोड से थाना रो तक रात में भी जाम लगा रहा। कई वाहन व राहगीर जाम में फंसे रहे।
