Auraiya News: एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की अफीम के साथ दो गिरफ्तार

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) टीम इंस्पेक्टर रवि प्रकाश कांस्टेबल बाबूलाल मीणा और राकेश कुमार के साथ संयुक्त आपरेशन कर स्कार्पियो संख्या HR10 एपी 1265 से सोनू पुत्र बिल्लू राम गुरु ध्यान सिंह पुत्र प्यारा सिंह और मनदीप पुत्र सुभाष चंद्र निवासीगण टोहाना जिला फतेहाबाद गुरुग्राम (हरियाणा) को तीन किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। तस्करों को पड़कने के लिए तगड़ी घेरेबंदी रही।

एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की अफीम के साथ दो गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, औरैया: कानपुर इटावा हाईवे किनारे शताब्दी ढाबा से पुलिस ने दो तस्करों को शुक्रवार की तड़के गिरफ्तार किया। इनके पास से एक किलो अफीम बरामद हुई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपये कीमत आंकी गई। पूछताछ के दौरान बताया कि कम दामों में खरीदकर फुटकर में महंगे दामों में बेच देते थे। तस्कर उन्हीं रुपये से अपने परिवार का खर्च भी चलाते थे। पुलिस आरोपियों से और भी अहम बिंदुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ कर रही है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) टीम इंस्पेक्टर रवि प्रकाश, कांस्टेबल बाबूलाल मीणा और राकेश कुमार के साथ संयुक्त आपरेशन कर स्कार्पियो संख्या HR10 एपी 1265 से सोनू पुत्र बिल्लू राम गुरु ध्यान सिंह पुत्र प्यारा सिंह और मनदीप पुत्र सुभाष चंद्र निवासीगण टोहाना जिला फतेहाबाद गुरुग्राम (हरियाणा) को तीन किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। तस्करों को पड़कने के लिए तगड़ी घेरेबंदी रही। सूचना मिली थी कि अफीम (नशे की सामग्री) की तस्करी करने कुछ तस्कर आने वाले हैं। पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछा रखा था। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी पंकज मिश्र ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ हो रही है। इनके ठिकाने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपद हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava