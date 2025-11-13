Language
    Auraiya Murder: दुकान में घुसकर मालिक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक दुकान में घुसकर दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है।

    घटनास्‍थल पर जुटी भीड़ व पुल‍िस। जागरण

    जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर स्थित ग्राम मोहारी में सर्विस रोड पर इलेक्ट्रानिक की दुकान पर 72 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा की मुंह पर भारी वस्तु से हमलाकर हत्या कर दी गई। सुबह साढ़े आठ बजे जब बेटा हरिओम दुकान पहुंचा तो गेट नहीं खुला। तो खिड़की से देखा तो शव पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की।

    फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। पुलिस जांच में सामने आया कि दुकानदार के मुंह पर किसी भारी इलेक्ट्रानिक उपकरण से ही हमला किया गया है। जिससे उसकी मौत हो गई। दुकानदार के मुंह के पर चोट के अलावा शरीर में हल्की चोट मिली है। पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    जांच में घटना स्थल पर चूड़ियां मिली है। साथ ही छत को जाने वाले जीना का गेट खुला था। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही हत्या का राजफांस किया जाएगा।