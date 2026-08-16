पालतू तोते को मारा तो आपा खो बैठा युवक, बिल्ली को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सबसुख पुरवा, असेनी में बिल्ली की बेरहमी से पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

शिकायत के अनुसार 14 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे गांव निवासी संदीप उर्फ हंसराज ने एक बिल्ली को पकड़कर उसकी पिटाई की। घटना का वीडियो उसकी भतीजी ने बना लिया था, जो बाद में गलती से इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट हो गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद पशु प्रेमियों और संबंधित संस्था के लोगों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बिल्ली ने उसके पालतू तोते के बच्चे को मार दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने बिल्ली को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। आरोपी के अनुसार, घटना का वीडियो उसकी भतीजी ने बनाया था और गलती से इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट हो गया।