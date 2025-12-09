Hit and Run Case in Auraiya: नशे में युवक ने दौड़ाई कार, नौ लोगों को चपेट में लेते हुए पेड़ व पोल से टकराई

जागरण संवाददाता, औरैया। Hit and Run: जिला अस्पताल से इंडियन आयल चौकी जाने वाले मार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारते हुए करीब नौ लोगों को अपनी चपेट में लिया। चालक व उसका साथी नशे में बताया गया। आवास विकास कालोनी को जाने वाले कट से पहले कार पेड़ व बिजली के पोल के बीच जा टकराई। कार सवार भाग निकले। रास्ते में चपेट में आए नौ लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



केयूवी कार सवार युवक नशे में थे। प्रत्यक्षदर्शियों व कुछ घायलों के अनुसार कार की गति 120 किमी प्रति घंटा से कम नहीं थी। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से नौ लोग घायल हुए। शहर निवासी 17 वर्षीय वंशिका पुत्री सत्येंद्र सिंह, उसका 10 वर्षीय भाई देव प्रताप, छोटे बेटे आर्यन घायल हुआ।जो जन्मदिन मना कर होटल से ई-रिक्शा से घर जा रहे थे। सुभाष चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।