साहब! बैंक नहीं गया...फिर भी खाते से निकल गए 3.70 लाख रुपये; किसान की शिकायत पर DM ने दिए ये निर्देश

जागरण संवाददाता, औरैया। तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिषेक भारती ने लोगों की शिकायतों को सुना। 104 शिकायतों में सात आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण किया गया। डीएम ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालयों में प्रति दिन सुबह जन सुनवाई अवश्य करें। प्राप्त शिकायतों को जन सुनवाई पंजिका में अंकन करते हुए प्रति दिन शाम को प्राप्त शिकायतों का विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट अधिकारी को उपलब्ध कराए। ताकि उनका निस्तारण पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव गढ़ा मानिकचंद्र पोस्ट चपटा निवासी महेश ने बताया कि उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक बैंक में खाता खुलवाया था। इसी से लोन लिया था। संपूर्ण भुगतान 29 अप्रैल 2024 को कर दिया था। बैंक में कोई बकाया नहीं था। रुपये जमा करने के दौरान बैंक में कुछ कागजों में हस्ताक्षर भी करवाए थे।

आरोप लगाया कि उसे जब दोबारा रुपये की आवश्यकता हुई तो वह 16 अक्टूबर 2025 को बैंक गया। तो पता चला कि 30 अप्रैल 2024 को ही बैंक कर्मियों ने धोखाधड़ी कर मेरे खाते से 3,70,000 रुपये निकाल लिए। जबकि वह 30 अप्रैल 2024 को बैंक गया ही नहीं। उस दिन के सीसी कैमरे भी जांच की जाए।

मामले में शाखा प्रबंधक से बात की तो उसने जानकारी से इन्कार कर दिया और तत्कालीन स्टाफ पर मामला डालकर पल्ला झाड़ लिया। मामले की जांच की मांग की। गांव नौरी निवासी कुछ ग्रामीण पहुंचे और बताया कि उनकी ग्राम पंचायत मानपुर मई है। पोलिंग बूथ अस्ता में है। वहीं पर मतदान करते है।

लेकिन अब उसे मई में स्थापित किया जा रहा है। जो गांव से तीन किलोमीटर दूर है। जिससे हम लोगों को मतदान करने में परेशानी होगी और सभी ग्रामीण मतदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फिर से अस्ता में मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग की। मुहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल हजीब निवासी कस्बा खानपुर ने बताया कि उसकी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मना करने पर उसे को मारने पीटने को तैयार हो जाते है।

उसकी भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि मिशन समाधान में पंजीकरण कर नपती कराते हुए मामले का निस्तारण सुनिश्चित करें। श्याम कुमार पुत्र रामलखन निवासी अधासी ने आवेदन पत्र देते हुए बताया कि गांव अधासी में गाटा संख्या 302ख रकवा 0. 40 हेक्टेयर में सहखातेदार है।

इसी गाटा संख्या में मकान बना हुआ है और लंबे समय से रह रहा है। 21 जुलाई को एक महिला ने उप निबंधक कार्यालय औरैया के कर्मचारियों मिली भगत से मकान के बैनामा को प्लाट में लिख दिया गया है। जबकि विक्रेताओं के द्वारा उसके हिस्से के मकान का बैनामा फर्जी तरीके से करा दिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि ई-स्टांप चोरी की जांच करते हुए सात दिन में आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शशिकला पत्नी राज बहादुर निवासी ग्राम निगडा ने बताया कि उसकी जमीन मौजा-निगडा में गाटा संख्या 72 में है। इस भूमि पर कृषि कार्य के लिए जाने के लिए चकरोड़ गाटा संख्या 78 व 76 है। जो इस समय मौके पर नहीं है। जिसकी शिकायत में आपके विभाग में कर चुकी हैं। लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ है।

जिससे मुझे अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने व फसल को समय से बोआई व फसल कटाने में बहुत ही असुविधा हो रही है। जिस पर डीएम ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए कि सात दिन में निस्तारण कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

एडीएम व एसडीएम ने सुनीं शिकायतें अजीतमल : तहसील सभागार में एडीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य व एसडीएम निखिल राजपूत ने शिकायतों को सुना। ग्राम सांफर निवासी बाल कृष्ण तिवारी ने चकरोड़ व नाली को अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की। अजीतमल कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर गढ़ा निवासी अनिल कुमार व प्रदीप कुमार ने ठेकेदार पर 45 दिन की मजदूरी ना देने का आरोप लगाया।

बाबरपुर कस्बे के मुहल्ला विद्या नगर निवासी राहुल पोरवाल ने मुगल रोड किनारे गुलाब सिंह के मकान से लेकर मोदी चाय के सामने ट्रांसफार्मर तक नाला निर्माण कराने की मांग की है। कुल 77 शिकायतें में से पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।

डग्गामार बसों के कारण जाम लगता जाम बिधूनाः तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर एसडीएम गरिमा सोनकिया ने फरियादियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान कुल 140 शिकायती पत्र आए। जिसमे से 11 का मौके पर निस्तारण हो सका। कस्बा के गांधीनगर निवासी अनिल चौहान ने बताया कि कस्बा के भगतसिंह चौराहे पर शाम छह बजे से रामलीला मैदान तक डग्गामार बसों का सड़क पर पूरी तरह कब्जा होता है।