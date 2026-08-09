औरैया में शराब पीकर घर आए किसान का परिवार वालों से हुआ विवाद, फंदा लगाकर दी जान

संवाद सूत्र, औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर लखमी निवासी 50 वर्षीय अरविंद कुमार परिहार खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। शुक्रवार रात वह शराब के नशे में घर पहुंचे, जिसको लेकर स्वजन से विवाद हो गया। इसके बाद उन्होंने घर के बाहर पेड़ की डाल के सहारे रस्सी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

रात करीब 12 बजे स्वजन की नजर अरविंद पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें फंदे से नीचे उतारा और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चिचौली के इमरजेंसी वॉर्ड में ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।