औरैया में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पंचायत टीम पीछे हटी, वक्फ बोर्ड की जमीन बता विरोध

संवाद सहयोगी, अजीतमल (औरैया)। अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर पंचायत प्रशासन को तब मुंह की खानी पड़ी। जब एक समुदाय के लोगों के विरोध को देखते हुए बुलडोजर वापस करना पड़ा। ये लोग वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे थे।

टीम ने अजीतमल कस्बे में तिराहे के पास मुगल रोड किनारे स्थित तालाब गाटा संख्या 264 से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया। इसके बाद नगर पंचायत की टीम रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंची। मुगल रोड किनारे बने नाला पर कबाड़े की दुकान का पड़ा कबाड़ हटाने की कोशिश शुरू की। ताकि नगर का पानी नाला पर अतिक्रमण हट जाने से निकलना शुरू हो सके। जैसे ही बुलडोजर ने गरजना शुरू किया। तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बुलडोजर के सामने आकर विरोध करना शुरू कर दिया।

नगर पंचायत कर्मियों से हाथापाई पर उतर आये। मौजूद पुलिस के हस्तक्षेप से हाथापाई की नौबत टल गई। वहीं अधिशासी अधिकारी प्रदीप गौतम से बहस शुरू हो गई। ये लोग इस जमीन को वक्फ बोर्ड की बता रहे थे। करीब एक घंटे तक नगर पंचायत प्रशासन, तहसील और राजस्व प्रशासन के आने की राह देखता रहा। मिशन समाधान में तहसील प्रशासन व्यस्त होने के चलते नहीं पहुंच सका। तो नगर पंचायत प्रशासन को बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौटना पड़ा।