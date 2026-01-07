औरैया में सोते समय चारपाई से गिरा बुजुर्ग...पूरी रात ठंड में पड़ा रहा, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

संवाद सूत्र, जागरण औरैया। दिबियापुर में सोते समय चारपाई से गिरकर एक वृद्ध घायल हो गया। चलने फिरने में असमर्थ वृद्ध पूरी रात जमीन पर पड़ा रहा। सुबह बेटे की नजर पड़ी तो पिता को दिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचा। जहां चिकित्सक जयवीर ने मृत बता दिया। यह पता लगने पर स्वजन बेहाल हो गए। घटना सोमवार देर रात की है।

गपकापुर गांव निवासी करीब 68 वर्षीय तेज सिंह अपने घर में चारपाई पर सो रहे थे। मंगलवार सुबह जब घर के लोग जागे तो वह चारपाई के नीचे पड़े मिले। इसके बाद उनका बेटा शीपू उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।