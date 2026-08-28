रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं के सपनों को मिलेगी रफ्तार, औरैया में 65 बेटियों का चयन

जागरण संवाददाता, औरैया। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 65 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।

योजना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं में खुशी का माहौल है। इससे न केवल उन्हें कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवागमन में सुविधा मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। मेधावियों के चेहरे का तेज और बढ़ा है।