औरैया में कोल्डड्रिंक की 60 हजार बोतलें मिलीं एक्सपायरी, ट्रैक्टर चलाकर कराई गई नष्ट

जागरण संवाददाता, औरैया। दिबियापुर रोड स्थित तुर्कीपुर चित्तरसिंह में शुक्रवार दोपहर एके इंटरप्राइजेस एजेंसी में करीब 5.10 लाख रुपये कीमत की एक्सपायरी कोल्डड्रिंक गोदाम के बाहर रखी मिली। बोतलों की गिनती कराई गई तो वह 60 हजार रहीं। जिसे सुरक्षित स्थान पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करा दिया गया।

नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजे गए। एजेंसी के मालिक अमित कुमार से खाद्य सुरक्षा की टीम ने जानकारी की। उन्होंने बताया कि एक्सपायरी कोल्डड्रिंक को संबंधित कंपनी में वापस कराना था। जिसे गोदाम के बाहर उन्होंने रखा था। वह बेचने के लिए नहीं थी।

सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुनील कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कोल्डड्रिंक एजेंसी का निरीक्षण किया। इस दौरान एजेंसी के बाहर करीब 60 हजार बोतल एक्सपायरी कोल्डड्रिंक भंडारित मिलीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास और अनिल कुमार संखवार ने भंडारित कोल्डड्रिंक के नमूने जांच के लिए संग्रहीत किए। इसके बाद प्रतिष्ठान के बाहर रखी विभिन्न प्रकार की एक्सपायरी कोल्डड्रिंक को निर्माता फर्म के सेल्स मैनेजर, आडिटर और संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता की मौजूदगी में नियमानुसार ट्रैक्टर के माध्यम से नष्ट कराया गया।

विजय कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विजय कुमार ने बताया कि एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों को खुले में नहीं रखते हैं। संबंधित एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया। जिस वजह से यह कार्रवाई हुई है। जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि कोल्डड्रिंक को निर्धारित सीमा तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। लेकिन जब वह समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो केमिकल की क्षमता कम हो जाती है। जिससे कोल्डड्रिंक जहरीली हो सकती है। जिसे पीने से सामान्य तौर पर उल्टी, दस्त फूड प्वाइजनिंग, चक्कर आना बेहोशी आदि की समस्या देखने को मिलती है।

लेबल देखकर ही खरीदें पैकेटबंद खाद्य पदार्थ सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुनील कुमार ने खाद्य कारोबारियों से मिथ्याछाप, एक्सपायरी अथवा मानकविहीन खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय न करने की अपील की। उन्होंने आमजन से भी पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा।