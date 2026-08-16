अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सेना के कैंप में तबाही, पांच जवान लापता; औरैया के विनोद यादव भी शामिल

जागरण संवाददाता, औरैया। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में शुक्रवार शाम तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने सेना के कैंप में तबाही मचा दी। पानी के तेज बहाव में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बह गए। हादसे में सात जवान बाढ़ की चपेट में आ गए। इनमें से दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि पांच जवानों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

लापता जवानों में अजीतमल क्षेत्र के ग्राम सराय अमिलिया निवासी विनोद यादव के भी शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद स्वजन बेहाल हैं। गांव में भी जवान की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। स्वजन ने दी जानकारी स्वजन ने बताया कि शुक्रवार शाम दिबांग वैली जिले के पाशुपानी आर्मी कैंप क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैंप में बने दो शेल्टर चपेट में आकर बह गए। उस समय वहां मौजूद सात जवान भी फंस गए। सेना की रेस्क्यू टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया।