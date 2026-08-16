अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सेना के कैंप में तबाही, पांच जवान लापता; औरैया के विनोद यादव भी शामिल
अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में सेना के दो शेल्टर बह गए, जिससे पांच जवान लापता हो गए। लापता जवानों में औरैया के विनोद यादव भी शामिल हैं, जिनके स्वजन उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
HighLights
अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सेना के कैंप को भारी नुकसान।
पानी के तेज बहाव में पांच जवान लापता हो गए।
लापता जवानों में औरैया के विनोद यादव भी शामिल।
जागरण संवाददाता, औरैया। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में शुक्रवार शाम तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने सेना के कैंप में तबाही मचा दी। पानी के तेज बहाव में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बह गए। हादसे में सात जवान बाढ़ की चपेट में आ गए। इनमें से दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि पांच जवानों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
लापता जवानों में अजीतमल क्षेत्र के ग्राम सराय अमिलिया निवासी विनोद यादव के भी शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद स्वजन बेहाल हैं। गांव में भी जवान की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है।
स्वजन ने दी जानकारी
स्वजन ने बताया कि शुक्रवार शाम दिबांग वैली जिले के पाशुपानी आर्मी कैंप क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैंप में बने दो शेल्टर चपेट में आकर बह गए। उस समय वहां मौजूद सात जवान भी फंस गए। सेना की रेस्क्यू टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया।
शनिवार देर शाम विनोद यादव के लापता होने की जानकारी स्वजन को मिली। स्वजन लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क कर रेस्क्यू अभियान की जानकारी जुटा रहे हैं। परिवार को विनोद के सकुशल लौटने की उम्मीद है।
लापता जवानों की तलाश में दो रेस्क्यू टीमें
स्वजन ने बताया कि लापता जवानों की तलाश के लिए सेना की दो रेस्क्यू टीमें अभियान चला रही हैं। घटनास्थल और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की तलाश की जा रही है। तेज बारिश, उफनाते पानी और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के कारण बचाव अभियान में कठिनाइयां आ रही हैं।
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सेना के अधिकारी पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं।लापता जवानों को सुरक्षित तलाशने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।
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