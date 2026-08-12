औरैया में 25 हजार का इनामी गोकशी का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

जागरण संवाददाता, औरैया। अजीतमल कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बुधवार को चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामी गोकशी के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

बुधवार सुबह चार बजे गांव भीखेपुर से सटे जुआ मार्ग पर पुलिस टीम और आरोपित के बीच कुछ मिनट तक गोलियां चलीं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल होने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती कराया गया है।

कब्जे से .315 बोर का तमंचा, चार जिंदा कारतूस, दो कारतूस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक बरामद की है। इससे पूर्व चार आरोपितों की गिरफ्तारी की चुकी है। अजीतमल क्षेत्र में 31 जुलाई को संदिग्ध पशु का मांस काटकर बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। मौके से लिटिल दोहरे और प्रेमबाबू उर्फ रामू को 40 किलोग्राम मांस, तीन छुरी, एक कुल्हाड़ी और तराजू के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में कई आरोपित फरार हो गए थे। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि मनोज दोहरे को एक अगस्त और शिवम को दो अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

बुधवार को संयुक्त पुलिस टीम अजीतमल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिरहुनी मोड़ की ओर से बाइक सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वाहन फिसलने से वह गिर गया।

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पुलिस का दावा है कि घिरता देख आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने के इरादे से दो फायर किए। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपित के बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उसकी हालत सामान्य है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुबारिक हुसैन उर्फ राजा पुत्र सादिक हुसैन, निवासी मुहल्ला इस्लामनगर, थाना अजीतमल के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 34 वर्ष बताई गई है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आरोपित पर 19 मुकदमे दर्ज पुलिस के मुताबिक मुबारिक हुसैन के विरुद्ध अजीतमल और इटावा के बकेवर थानों में गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंग्सटर, गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, एनडीपीएस समेत विभिन्न धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं। वह थाना अजीतमल में दर्ज मुकदमे में 25 हजार रुपये का इनामी वांछित आरोपित था।