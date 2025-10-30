मीटिंग में 12 अधिकारी रहे अनुपस्थित, DM ने रोक दिया इतने दिन का वेतन

जागरण संवाददाता, औरैया। डीएम डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कार्यालय से अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिसमें 12 अधिकारी अनुपस्थित रहे। इनका एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश डीएम ने दिया है। इसके साथ ही उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में निर्धारित समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप, एआइजी स्टांप, बीईओ औरैया, एमओआइसी भाग्यनगर, अजीतमल, बिधूना, सहार व औरैया, सीडीपीओ ऐरवाकटरा, पशु चिकित्सा अधिकारी सहार व औरैया अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए प्रकरणों व संदर्भों का समयबद्ध रूप से संतुष्टिपूर्ण निस्तारण करें। जिससे कोई भी संदर्भ लंबित न रहने पाए। शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए नामित अधिकारी सभी तैयारियां सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम को भव्य एवं आकर्षक ढंग से कराए।

उन्होंने ईओ नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि पदयात्रा व रैली मार्ग के साथ-साथ अन्य नगरीय क्षेत्र में साफ-सफाई, चूना डलवाने, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, झंडा आदि भी लगवाना सुनिश्चित करें। जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन वृतांत की झलक प्रदर्शित हो। फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति कम पाए जाने पर संबंधितों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के साथ तेज गति से संपन्न कराए जिससे प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित हो।