अमरोहा: अज्ञात युवक की हत्या, शव और बाइक जलाने का प्रयास

संवाद सूत्र, हसनपुर (अमरोहा)। कोतवाली क्षेत्र के गांव में गन्ने के खेत में 25 से 30 वर्षीय अज्ञात युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है।

मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव दीपपुर का है। गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में गन्ने के खेत में युवक का शव पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद युवक के शव को पहचान मिटाने की वजह से जलाने का प्रयास भी किया गया है। उधर युवक की बाइक भी जंगल में जलाने की चर्चा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।