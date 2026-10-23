गंगा की सहायक नदी पर दबंगों का 'बुलडोजर कब्जा': 30 KM लंबी यगद नदी का मिटा दिया नामोनिशान!

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। तहसील क्षेत्र में गंगा की सहायक नदी यगद पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। नदी के पूरे रकबे को जोतकर खेतों में मिला लिया है और उस पर फसलें बो दी हैं। जिसकी वजह से नदी का नामोनिशान मिट गया है। दो साल पहले करीब दस किमी तक नदी की खोदाई प्रशासन द्वारा कराई गई थी। लेकिन, सूखी होने की वजह से लोगों ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया है।

हसनपुर तहसील क्षेत्र में बगद और यगद दो नदियां मां गंगा की सहायक नदी कहलाती हैं। पुराने जमाने में क्षेत्र के लोग इन नदियों में नहाने के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे। यगद नदी शाहपुर कला के नजदीक कालका से शुरू होकर झुंडी माफी, कनैटा, रूद्रपुर, कंडौवा, फत्तेपुर खादर, निरयावली, भीमा सुल्तानपुर, ओगपुरा होते हुए आदमपुर से आगे चलकर संभल जनपद में प्रवेश करती है। इस नदी की हसनपुर तहसील क्षेत्र में लंबाई तीस किमी से अधिक तथा चैड़ाई करीब छह मीटर की है। दो वर्ष पहले बगद नदी की खोदाई के साथ ही जिला प्रशासन ने यगद नदी की खोदाई का कार्य भी शुरू कराया था।