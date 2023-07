बताया जा रहा है कि मह‍िला का जीजा के भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाहिता के फरार होने पर पति और उसके स्वजन पत्नी की मां को साथ लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस से कहा कि युवती को जीजा के भाई के साथ ही रहना था तो शादी करके उनका इतना खर्च क्यों कराया। देर रात तक इंतजार कर पति निराश होकर बैरंग लौट गए।

मह‍ि‍ला की शादी दो महीने पहले हुई थी। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

हसनपुर, संवाद सहयोगी। कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती की शादी दो महीने पहले मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक युवक से हुई थी। मंगलवार को पति, पत्नी को लेने अपने स्वजन के साथ ससुराल आए थे। यहां उनके सामने ही पत्नी दवाई लाने का बहाना करके जीजा के भाई के साथ फरार हो गई। जीजा के भाई से चल रहा था प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि जीजा के भाई से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाहिता के फरार होने पर पति और उसके स्वजन पत्नी की मां को साथ लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस से कहा कि युवती को जीजा के भाई के साथ ही रहना था तो शादी करके उनका इतना खर्च क्यों कराया। देर रात तक इंतजार कर पति निराश होकर बैरंग लौट गए। पुल‍िस ने क्‍या कहा ? उधर, पुलिस ने विवाहिता की तलाश करने का आश्वासन दिया है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा का कहना है कि विवाहिता के प्रेमी संग फरार होने की जानकारी मिली है। जांच कराई जाएगी।

